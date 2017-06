Zuid-Korea moet via een omweg naar Qatar

Arda Turan stopt bij Turkije na bizar incident met journalist

6 juni Arda Turan stopt per direct als international van Turkije. Hij is in eigen land in opspraak geraakt na een oefenwedstrijd in Macedonië. De aanvoerder van de nationale ploeg en speler van Barcelona zou zich in de nacht van maandag op dinsdag in een vliegtuig hebben misdragen tegenover een Turkse journalist.