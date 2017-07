Computervredebreuk om studieschuld af te lossen

Geen spoilers Help! Hoe vermijd ik die irritante spoilers van Game of Thrones?

21 juli Het zal je vast niet zijn ontgaan. De eerste aflevering van seizoen zeven van Game of Thrones is maandag in Nederland uitgezonden op Ziggo Movies & Series. De spoilers vliegen je al dagen om de oren. Fans die later willen kijken, hebben pech. Behalve twitteraars, want die kunnen hun tijdlijn filteren.