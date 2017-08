FHM onder vuur na ongevraagd plaatsen Tinderfoto's 'mooiste Vlaamse meisjes'

Vice België confronteerde de bewuste vrouwen met de twee publicaties van eind april, waarvan ze in veel gevallen niet op de hoogte waren. ,,Oh my god, ik kan dit niet geloven!", aldus één van de meisjes. ,,Het is heel respectloos om een persoonlijke foto zonder toestemming te publiceren en mensen te categoriseren op basis van hoe ze eruit zien op een sociaal medium."



Eén van de vrouwen die Vice België wist te acherhalen, had er geen problemen mee. De anderen hadden er meer moeite mee. Eén van hen vertelt: ,,Ik ben er heel toevallig achter gekomen, omdat iemand mij herkende. Anders had ik waarschijnlijk nooit geweten dat mijn foto in dat artikel stond. Ik had liever gehad dat ze me eerst hadden gevraagd of ze mijn foto mochten gebruiken. Dan had ik waarschijnlijk ook geen toestemming gegeven, aangezien het een mannenblad is met schaars geklede vrouwen. Het is nogal vies om te beseffen dat er misschien wel mannen zijn die zitten te geilen op jouw foto's."