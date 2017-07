Help! Hoe vermijd ik die irritante spoilers van Game of Thrones?

Om je niet nog meer te vermoeien met spoiler alerts , laten we de inhoud van de berichten achterwege. Feit is dat Twitter en Facebook overspoeld worden met plagende tekstjes, foto's en koppen die veel prijsgeven van de eerste aflevering van seizoen zeven. ,,Helaas is daar niet aan te ontkomen'', vertelt onze socialmediadeskundige Jaap van Zessen. ,,Vroeger kon je de radio of de tv uitzetten bij een nieuwsuitzending, maar je Facebook wegklikken is een stuk lastiger. Je wilt namelijk wel voor al het overige op de hoogte blijven. Daarnaast gaat het bij traditionele media om een tijdsbestek van een paar uur waarin je jezelf moet afzonderen van de buitenwereld. Op social media word je na vijf dagen nog steeds bestookt met onthullingen.''

Op het communityplatform van Facebook vragen veel gebruikers om een filtermogelijkheid, maar die optie is er dus (nog) niet. Het beste kun je volgens Van Zessen gewoon je hoofd wegdraaien als je iets ziet met GOT of Game of Thrones in combinatie met de woorden spoiler alert. Door enkel de media te ontvolgen die er weleens over schrijven, ben je er niet. De berichten van vrienden die iets liken of delen over Game of Thrones, komen nog steeds in je vizier.