Meld Misdaad Anoniem is helemaal niet zo anoniem

Site tegen gijzelsoftware hielp al 28.000 systemen ontsleutelen

17:03 De politie noemt het Nederlandse project No More Ransom tegen computercriminaliteit vandaag 'een succes'. Op die site kunnen mensen terecht van wie de computer is geblokkeerd door gijzelsoftware. Criminelen hopen dat je betaalt om weer toegang te krijgen tot je bestanden, maar No More Ransom helpt je in verschillende gevallen zelf je systeem te ontsleutelen.