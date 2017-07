Reebok scoort Twitterhit met terechtwijzing Donald Trump

Diagram

Reebok maakte een diagram om uit te leggen wanneer het toegestaan is om te zeggen: 'Je bent in een geweldige vorm!' Waarschijnlijk vindt de fabrikant dat zij de organisatie bij uitstek zijn om te kunnen beoordelen wanneer je iets over 'geweldig in vorm zijn' moet zeggen. Ook voor een wereldleider die een bevriend staatshoofd begroet, is het nooit goed om dit te zeggen, zo vertelt het diagram ons in ieder geval.



De opmerking van Trump was zo opmerkelijk dat de verslaggever die er over twitterde zichzelf nog een keer moest herhalen om te bevestigen dat Trump echt had gezegd 'You know you're in such a great shape... beautiful'.