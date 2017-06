Trainer Richard de Boer stopt onverwacht bij KOSC uit Ootmarsum

Geen plezier meer

,,Er was over en weer vertrouwen om door te gaan”, licht KOSC-voorzitter Harold Rorink het vertrek van Richard de Boer toe. ,,Maar toch sloeg de twijfel weer toe. De belasting werd hem te groot. Hij was 7 dagen per week en 24 uur per dag met voetbal bezig. Hij had er geen plezier meer aan. Wat hij in het voetbal zocht, vond hij niet.” De slechte prestaties in het afgelopen seizoen en de daaruit voortvloeiende degradatie van de tweede naar de derde klasse speelden volgens Rorink ook een rol in de overweging van De Boer te stoppen.