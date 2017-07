173 ex-werknemers SoundCloud krijgen 'zomaar' 10.000 dollar van WeTransfer

,,We hebben dringend behoefte aan innovatie en uitdagers", is de uitleg die Bradfield geeft voor de gulle gift. Hij is bang dat het talent van SoundCloud verloren gaat in 'gewone' banen, en zou liever zien dat ze voor zichzelf beginnen. Daarom stuurde hij ze stuk voor stuk een brief. Dit schrijft hij in een blogbericht met de titel '173 ideeën'. WeTransfer is een succesvol en van oorsprong Nederlands bedrijf, met een website waarop mensen grote bestanden kunnen uploaden en delen.



'Omdat we ons meer willen richten op de lange termijn, moeten we ook moeilijke beslissingen maken', schreef SoundCloud-CEO Alex Ljung begin juli. Het Berlijnse bedrijf doelde op de 40 procent van de 420 banen die zouden worden geschrapt. Het bedrijf gaf een lijst vrij met de gegevens van de oud-werknemers om ze snel weer aan een baan te helpen. Bradfield reageerde gisteren met het bericht, waarin hij onder meer zijn bewondering voor het muziekbedrijf opsomt, en uiteindelijk het geldbedrag noemt.