27-jarige Judith laat Afrikanen veilig koken

Hoewel Walker het familiebedrijf samen met haar broer vanuit Amsterdam leidt - 'Het klimaat voor start-ups is prima hier' - bevindt het kloppende hart zich in Lesotho waar zo'n zestig medewerkers de kooktoestellen fabriceren. Want ook het werk verschaffen aan de lokale bevolking is onderdeel van de filosofie van African Clean Energy.



De kostprijs van het apparaat bedraagt zo'n 100 euro, die kopers in maandelijkse termijnen van 8 à 9 euro voldoen. ,,In Lesotho is een gemiddeld gezin 23 dollar per maand kwijt aan energie. Een flink deel daarvan gaat naar kaarsen en stroom om de mobiel op te laden. Dat geld verdient zich dus in enkele maanden terug."



Het aankoopbedrag komt Walker regelmatig op kritiek te staan. ,,Hoe durf je ruim 100 dollar te rekenen aan de allerarmsten, horen we dan." Ze weerlegt de verwijten. ,,Het probleem is dat arme mensen altijd alleen als zielenpieten en nooit als klant worden beschouwd. Het getuigt van respect om dat wél te doen. Meestal wordt deze groep compleet genegeerd."



Ze beklemtoont dat de ACE1 een stukje hightech betreft. ,,Maar wij hebben een manier gevonden om het toch beschikbaar te maken. En het werkt twee kanten op, want doordat zij écht klant zijn, mogen mensen van ons ook verwachten dat we het repareren als er een defect is."



Uiteindelijk fungeert het kooktoestel als een katalysator, zegt Walker. ,,Het is héél duur om arm te zijn, mensen zijn de hele dag bezig met het vervullen van de eerste levensbehoeften. Ze verspillen daardoor veel geld. Dankzij ons hebben gezinnen nu licht en kunnen kinderen 's avonds studeren. Met een opgeladen mobiel is het mogelijk hun eigen handeltje te beginnen."