'400 transportbedrijven schuldig aan oneerlijke concurrentie'

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) meldt aan het actualiteitenprogramma EenVandaag dat er sprake is van een 'wedloop' tussen transporteurs. Het kost de transportinspecteurs de grootste moeite om deze bedrijven in het gareel te houden.



Dat blijkt uit de cijfers: van de 731 gecontroleerde bedrijven kwam het in bijna de helft van de gevallen (329 keer) tot een waarschuwing of zelfs een boete. Fors meer dan in 2015, toen 610 controles leidden tot 269 strafmaatregelen. Ook het aantal fraudegevallen nam fors toe, van 22 in 2015 naar 56 in 2016. Opvallend is ook het aantal keer dat een zogeheten 'zware handhaving' nodig was, bij 'notoir slechte bedrijven'. Vorig jaar werd dat instrument 90 keer ingezet, tegenover 53 keer in 2015.