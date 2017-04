Aantal miljoenenwoningen in Nederland flink gestegen

Op dit moment zijn er 48.300 miljoenenwoningen in Nederland. Amsterdam telt, met 6.300 stuks, veruit de meeste miljoenenwoningen. Op de Keizersgracht staan maar liefst 281 woningen van 1 miljoen euro of meer. Daarmee is de totale waarde van het onroerend goed aan de Keizersgracht groter dan die van alle koopwoningen op Terschelling.

Ook de duurste verkoop vond plaats in Amsterdam. Aan de Herengracht werd vorig jaar bijna vijf miljoen euro betaald voor een woning. De duurste straat ligt echter in Wassenaar. Met een gemiddelde prijs van iets meer dan 2,5 miljoen euro en een vierkante meterprijs van 6.250 euro spant de Konijnenlaan de kroon.

Grote stijging

De laatste grote stijging van het aantal miljoenenwoningen was in 2008, toen er in Nederland 46.400 woningen van één miljoen euro of meer stonden. In de jaren daarna daalde dit aantal echter fors met 40,5 procent. Op het dieptepunt van de crisis telde Nederland slechts 27.600 miljoenenwoningen.