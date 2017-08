Air Berlin vraagt faillissement aan

Diefstal vaakst reden ontslag op staande voet

11:09 Diefstal op het werk is de belangrijkste reden voor direct ontslag. In maar liefst 18 procent van de gevallen van ontslag op staande voet is diefstal de reden. Daarop volgen fraude en re-integratieconflicten met zieke werknemers als meest voorkomend, elk 12 procent.