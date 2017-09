Alleen nog elektrische trucks per 2025

Met het plan sorteert de branche voor op een nieuw kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. ,,In het regeerakkoord komen naar verwachting talloze nieuwe duurzaamheidsdoelen", zegt Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN). ,,Wij willen voorkomen dat er straks vooral over ons wordt gepraat. Als de logistiek niet voor zichzelf opkomt, kun je straks in de verbodssfeer terechtkomen", stelt hij.



TLN doelt onder meer op de milieuzones die steeds meer binnensteden voor vervuilend gemotoriseerd verkeer instellen. Zo geldt in Rotterdam al op bepaalde plekken een verbod voor vrachtwagens, terwijl Delft onlangs bekendmaakte vanaf dit jaar zware trucks boven de 3,5 ton uit het centrum te weren.



In de huidige scenario's gaat de kooldioxide-uitstoot in binnensteden pas in 2030 naar nul. TLN stelt echter voor dat al in 2025 in te voeren. In ruil voor die belofte moeten er afspraken komen met gemeenten over voorzieningen voor elektrisch rijden, zoals laadpalen.



Van Dijk: ,,Onze leden willen duidelijkheid. Welke gebieden vallen straks onder de binnenstad? Het zou goed zijn als steden daarin één lijn trekken." TLN wil daarom dat de grote binnensteden volgend jaar al beginnen met het aanwijzen van zones voor nuluitstoot.