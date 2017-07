Amazon-topman Bezos is heel even de rijkste ter wereld

De webwinkel en technologiegigant zag de winst in het tweede kwartaal scherp dalen, vooral door hogere uitgaven, zo bleek donderdag in een tussentijds handelsbericht. De winstval zette het aandeel Amazon flink onder druk in de nabeurshandel. Het aandeel Amazon koerste eerder deze week op het hoogste niveau ooit.



Voormalig Microsoft-baas Gates voert de Forbes-lijst al sinds mei 2013 aan. Bezos zat hem de laatste maanden echter op de hielen, mede omdat de beurskoers van Amazon is opgelopen. Daardoor groeide ook het vermogen van Bezos, die veel aandelen heeft. De 53-jarige Bezos was donderdagmiddag in totaal goed voor 90,9 miljard dollar. Dat is omgerekend bijna 78 miljard euro. Gates, die 61 is, moest het doen met een nettowaarde van 90,7 miljard dollar.

Dure investeringen

Bezos begon in 1994 de webwinkel Amazon.com. Hij is ook de eigenaar van ruimtevaartbedrijf Blue Origin en van de grote krant The Washington Post. Verder heeft hij geïnvesteerd in bedrijven als Airbnb, Twitter en Uber. In 1998 stak hij een kwart miljoen dollar in de toen nieuwe zoekmachine Google. Het aandelenpakket dat hij in ruil kreeg, is nu miljarden waard.