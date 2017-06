Audi moet auto's terugroepen vanwege dieselschandaal

Het dieselschandaal bij Volkswagen is weer opgelaaid. VW-dochter Audi moet van het Duitse ministerie van Transport 24.000 voertuigen van het type A7 en A8 terugroepen vanwege het manipuleren van emissietesten. In Nederland gaat het om enkele tientallen wagens die een software-update krijgen.

De betreffende Audi-modellen stoten ongeveer het dubbele van de toegestane hoeveelheid stikstofoxide uit als het stuur meer dan 15 graden is gedraaid. Bij emissietests staan de auto's op een rollerbank en draait het stuur niet of nauwelijks. VW heeft tot nu toe volgehouden dat de software in de betreffende EA 189-dieselmotor aan de Europese wet voldoet.

De voertuigen zijn tussen 2009 en 2013 gebouwd. Audi heeft tot 12 juni om met een oplossing te komen en gaf al aan vanaf juli met een update van de software voor de voertuigen te komen. VW-topman Matthias Müller is inmiddels op het matje geroepen bij het ministerie in Berlijn, meldt persbureau Reuters.

Invallen

In maart deden de Duitse autoriteiten invallen bij Audi in onder meer het hoofdkantoor in Ingolstadt. De invallen hangen samen met de verkoop van 80.000 'sjoemeldiesels' van Audi in de VS.