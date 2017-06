'Beiden parttime werken is het voordeligst'

Negatieve rente bij spaarrekening Duitse bank

2 juni In Nederland krijg je al nauwelijks meer rente op je spaarrekening, in Duitsland gaan ze nog een stap verder. De Sparda-Bank in Berlijn rekent vanaf september een negatieve rente van 0,4 procent op al het spaargeld boven een ton, meldt de Duitse krant Frankfurter Allgemeine.