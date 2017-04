Belgische miljardair bezit bijna kwart SnowWorld

Het investeringsvehikel van Coucke, Alychlo, heeft een kapitaalbelang en stemrecht in SnowWorld van 24,4 procent. Eerder had Alychlo nog een belang van bijna 10 procent in het skihallenbedrijf, aldus de registers van de toezichthouder.



Oprichter en topman van SnowWorld, Koos Hendriks verkleinde onlangs zijn belang in het bedrijf. Hendriks had eerder 67,8 procent van de aandelen in handen, dat is momenteel 49,5 procent.



Woensdag werd ook bekend dat SnowWorld zijn pijlen wil richten op Italië. De piste in Italië moet 300 meter lang worden en 50 meter breed.