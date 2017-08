Bitcoin nu meer dan 4000 dollar waard

Stond de teller begin dit jaar nog rond de 1000 dollar, inmiddels is dat bedrag meer dan verviervoudigd. Steeds meer bedrijven staan betalingen met bitcoins toe, waardoor de handel erin een flinke vlucht heeft genomen. Sinds april is het in Japan zelfs een wettig betaalmiddel.



De spectaculaire groei zorgt dat momenteel met name mensen instappen die inzetten op flinke winst. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt zich daar enigszins zorgen om. Rondom cryptocurrency ziet de toezichthouder gedrag dat vergelijkbaar is met de internetzeepbel van 2002. ,,Het lijkt erop dat veel mensen bang zijn om de boot te missen door de enorme koersstijgingen van de afgelopen maanden. De vraag is of ze weten waarin zij investeren en of ze de achterliggende fundamenten voldoende kunnen doorgronden.” Volgens de toezichthouder hebben zelfs experts daar moeite mee.