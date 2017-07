Blokker leukt Big Bazar nog even op voor de verkoop: 25 nieuwe winkels

Waarschuwing ACM: 'Kijk uit voor slinkse ver­koop­de­mon­stra­ties'

13:34 Consumenten die per post uitnodigingen ontvangen van bepaalde themafeesten of bijeenkomsten moeten goed opletten of het niet om een slinkse verkoopdemonstratie gaat. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), nadat het meerdere meldingen over dergelijke praktijken binnenkreeg.