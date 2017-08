Brit verloot Porsche voor 22 euro en maakt toch winst

Je bent waarschijnlijk niet de enige die deze gok wil wagen, dat is precies waar de Brit op hoopt te verdienen. ,,Ik verkoop 2.500 loterijtickets aan mensen die mij een privébericht sturen", schrijft Brezzant op Instagram. ,,De trekking zal live op Instagram gebeuren. Dit is 100 procent betrouwbaar, de gelukkige zal de nodige documenten overhandigd krijgen. Je mag zo vaak meedoen als je zelf wil. Verdere info − de manier van betalen bijvoorbeeld − volgt via mail. Het spel kan beginnen. Om te winnen, moet je wel weten in welk jaar de eerste Porsche gebouwd werd. Er volgen ook nog enkele korte vragen over deze wagen.''



Een simpele rekensom leert dat de Londenaar op die manier 55.000 euro zal ophalen. Dat is net genoeg om een gloednieuw exemplaar van de Porsche 718 Cayman op de kop te tikken.