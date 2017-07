Bye bye benzine, we willen je niet meer

Na 2040 wil de regering in Londen alleen nog elektrische auto's op de weg. Eerder deze maand kwam Frankrijk al met hetzelfde voorstel. Noorwegen gaat zelfs een stap verder en doet alle benzine- en dieselauto's in 2025 in de ban.

Hoewel een verbod hier nog niet aan de orde is, heeft de Tweede Kamer al wel in meerderheid een motie van de PvdA aangenomen. Daarin staat dat Nederland 'moet streven naar het uitsluitend verkopen van emissieloze nieuwe auto's in 2025.' Het is aan het nieuwe kabinet om daar een besluit over te nemen.

Parijs

Uiteindelijk, zo is de verwachting, zullen veel kinderen die nu worden geboren nooit benzine of diesel tanken. Toch vindt de groene organisatie Natuur & Milieu het door Engeland en Frankrijk gekozen 2040 veel te laat. ,,Een voertuig gaat gemiddeld achttien jaar mee. Dat betekent dat landen tot zeker 2057 vastzitten aan fossiele voertuigen'', zegt woordvoerder Jolanda van Zwieten. ,,Willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs halen, dan moet ons vervoer in 2050 emissieloos zijn.''

Ook hoogleraar transportbeleid Bert van Wee aan de Technische Universiteit in Delft is voorzichtig over het Britse besluit. ,,Ik zie dit niet als spijkerhard beleid. Het is meer als een stip op de horizon voor autofabrikanten. Als landen de weg vrijmaken voor elektrisch rijden sluiten fabrikanten aan, omdat ze bang zijn anders de boot te missen. Het zou alleen beter zijn als Europa zo'n besluit neemt, in plaats van nationale overheden. Autoproducenten zijn erbij gebaat als de regels overal hetzelfde zijn.''

Quote Laadpalen schieten als paddenstoelen uit de grond Jolanda van Zwieten, woordvoerder Natuur en Milieu

Boetes

Er zijn al wel strenge regels voor de hoeveelheid gassen en fijnstof die auto's mogen uitstoten. Om fabrikanten te dwingen hun auto's milieuvriendelijker te maken, legt de Europese Unie nu boetes op als fabrikanten de normen overschrijden. Maar Brussel deelt ook beloningen uit aan autobouwers die extra zuinige voertuigen maken.

Sommige autofabrikanten gaan een stap verder. In juni maakte het Zweedse Volvo bekend per 2019 geen enkele auto met verbrandingsmotor te zullen maken, al blijven er nog wel wat hybride varianten - die rijden op een combinatie van fossiele brandstof en elektrisch.

Ook andere autofabrikanten schakelen over. Na het schandaal bij Volkswagen, dat op grote schaal sjoemelde met de uitstoot, maakte het Duitse bedrijf bekend voor 2025 meer dan 25 elektrische modellen op de markt te brengen.

Eerder dit jaar werd Opel overgenomen door Peugeot, mede omdat dat bedrijf veel technologische kennis heeft over elektrisch rijden.

Gratis parkeren

Wereldwijd rijden er twee miljoen elektrische auto's, waarvan 40 procent in China. De overheid daar dwingt elektrisch rijden af in de strijd tegen de luchtvervuiling in de miljoenensteden.

Noorwegen - nota bene de grootste olieproducent van Europa - gaat het verst. Daar mogen vanaf 2025 uitsluitend nog elektrische auto's rondrijden. Om dat te bereiken hoeven kopers tot die tijd nauwelijks belasting te betalen. Ze mogen gebruikmaken van de busbaan, gratis parkeren en gratis mee op de veerboot. Terwijl automobilisten die voor benzine of diesel kiezen juist zwaar worden belast.

Stekker

Nederland telt nu ruim 100.00 elektrische voertuigen. Daarmee wordt op Noorwegen na nergens zoveel elektrisch gereden in Europa als bij ons.

Maar voorlopig blijven auto's met een stekker in de minderheid. Veel automobilisten zijn huiverig om over te stappen, bijvoorbeeld omdat veel accu's al na 200 tot 300 kilometer leeg zijn. Bovendien zijn elektrische auto's nog vrij duur in aanschaf.

Hoogleraar Van Wee verwacht dat fabrikanten die problemen snel oplossen. ,,En dan wordt elektrisch rijden zo aantrekkelijk dat er ook geen wetten meer nodig zijn om het te bevorderen. Hooguit zal de overheid een vergunning moeten afgeven voor een laadstation. Net als nu voor een benzinestation.''

Ook Van Zwieten van Natuur & Milieu is optimistisch. ,,Laadpalen schieten als paddenstoelen uit de grond. Elk automerk ontwikkelt een elektrische auto. De actieradius van de voertuigen wordt steeds groter. Wetgeving is vooral nodig als stok achter de deur bij de achterblijvers.''