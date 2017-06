Chinese premier ziet risico's voor herstel wereldeconomie

Li erkende dat de voordelen van de globalisatie beter moeten worden verdeeld en vindt dat daarom de regels en organisaties voor vrijhandel moeten worden versterkt. Volgens de premier heeft China enorm geprofiteerd van de vrije wereldhandel. Hij gaf aan dat China meer gaat doen om de eigen markt open te stellen voor buitenlandse bedrijven en de regelgeving voor buitenlandse investeerders zal inperken.

Trump-kritiek

Met zijn verdediging van de vrijhandel bekritiseerde Li indirect de Amerikaanse president Donald Trump die zich juist negatief heeft uitgelaten over globalisatie. In januari liet de Chinese president Xi Jinping zich ook al positief uit over de vrije wereldhandel.

De premier verklaarde verder dat de groei van de Chinese economie dit jaar op koers ligt om aan de doelstellingen van de overheid te voldoen. Daarbij wordt gemikt op een groei van minstens 6,5 procent. Volgens Li toonde de economie van China een stabiele vooruitgang in het tweede kwartaal.

Dinsdag tot en met donderdag zijn er in Dalian, in het noordoosten van China, bijna 2000 bedrijfsbestuurders, politici, academici en andere hoogwaardigheidsbekleders bijeen. De deelnemers van de zogeheten Annual Meeting of the New Champions van het WEF zijn afkomstig uit negentig landen.

Nieuwe crisis