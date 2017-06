Collega kwijt door flexwerken? Daar is nu een app voor

Met BARconnect kan elke flex-ambtenaar nu 's ochtends zijn of haar plek scannen, zodat anderen weten waar hij of zij die dag zit. Via de app is ook op een plattegrondje inzichtelijk welke werkplekken bezet of juist vrij zijn. Bij de BAR-gemeenten zitten werknemers na de fusie nog steeds in drie ver uit elkaar gelegen gemeentehuizen.



Denise Hulst vraagt zich als directeur van trainingsbureau Het Betere Werken af of een dergelijke app nodig was. ,,Waarom niet even bellen met je collega waar die zit? Maak het nou toch wat simpeler, beperk de digitale communicatie en stimuleer het persoonlijke contact", aldus Hulst bij Binnenlands Bestuur over de flex-oplossing. Een app kan volgens haar op zich prima helpen, maar ze blijft kritisch. ,,Het inzetten van een digitaal trucje is meestal niet meer dan een ‘quick-fix’."