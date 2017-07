Conflict Air France en KLM nu ook over IT

Toen KLM in 2004 werd overgenomen door de Franse maatschappij, werd de IT-verdeling vastgelegd. Air France kreeg hierbij twee derde en KLM de resterende een derde van het IT-werk toebedeeld. Sinds de overname is IT een steeds grotere rol gaan spelen, waarbij Air France recent meer dataverzamelingen is gaan beheren, tot ongenoegen van KLM. Daarom probeert KLM nu zoveel mogelijk de IT die nog door de Nederlanders wordt beheerd in eigen hand te houden. Dit leidt vervolgens weer tot woede van de vakbond CFDT Air France, die spreekt van 'minachting voor Air France en zijn medewerkers'.