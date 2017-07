De arbeidsmarkt draait in de VS om 'survival of the fittest'

De ongelijkheid in de Amerikaanse samenleving is een belangrijke oorzaak van het gebrek aan vrije tijd, volgens John De Graaf uit Seattle, zoon van een Leidenaar en oprichter van Take Back Your Time, een organisatie die de Amerikaanse vakantiecultuur wil bijstellen. ,,Aan de onderkant móeten mensen wel veel werken om de eindjes aan elkaar te knopen, in de top wordt zoveel verdiend dat het idee bestaat dat je er ook veel voor moet doen - en dat je vervolgens op je 45e met pensioen kan, en nog genoeg tijd voor vakanties hebt.''



Zijn landgenoten geven kwaliteit van leven en hun gezondheid op voor een obsessie met economische groei en prestatie, is zijn overtuiging. Zelfs Amerikanen die wel vakantiedagen krijgen, gebruiken ze vaak niet allemaal. 'Werkmartelaren' worden ze genoemd: de mensen die meegaan in de mythe dat lange dagen maken en altijd aanwezig zijn hetzelfde is als productiviteit. Vorig jaar bleven in het land 662 miljoen vakantiedagen ongebruikt. ,,Uit angst'', zegt De Graaf. ,,De arbeidsmarkt draait hier om een survival of the fittest. Als ik mezelf niet 110 procent geef, ben ik misschien wel aan de beurt bij de volgende ontslagronde, is het idee.''