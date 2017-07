De internetbubbel loopt weer vol. Gaat hij ook barsten?

The S&P 500 Information Technology Index, die de koersontwikkeling van de techtoppers weergeeft, bereikte woensdag een koers van ruim 992 punten. Dat is vier punten hoger dan op het vorige hoogtepunt, op 27 maart 2000.

Toen was de euforie rond de sector enorm. Investeerders staken vele miljarden in internetbedrijfjes. Achteraf was die financieringshausse meer gebaseerd op een haast religieus geloof, dan op koele bedrijfskundige analyses. Uiteindelijk vertaalden de mooie verhalen zich niet in klinkende munt, en zaten de investeerders met een gigantische kater.

Quote De be­drijfs­mo­del­len van de grote techbedrijven behoren tot de besten die we ooit zagen Een Amerikaanse analist

Dat roept natuurlijk een belangrijke vraag op: hoe komt het dat de koers nu zo snel oploopt? Niemand wil dat er een nieuwe bubbel wordt opgeblazen, maar het feit dat de koers alleen dit jaar al met meer dan 20 procent is opgelopen, voedt bij sommigen het onbehagen. Zoveel geld, zoveel waarde, en dat voor bedrijven met relatief weinig fysieke bezittingen.

De drie grootste, Amazon, Alphabet en Facebook, zijn samen op de beurs bijna 1,5 biljoen (!) euro waard, liefst 450 miljard meer dan vorig jaar. Investeerders pompen er volop geld in, net als in 2000, en lijken allemaal bang om de slag te missen.

Toch is de situatie anders dan in 2000, zeggen analisten. ,,De winsten zijn veel steviger dan toen”, zegt een van hen in de Financial Times. ,,Je kunt de winst nu afzetten tegen de prijs van het aandeel. In 2000 werd er helemaal niks verdiend.” Bij nieuwszender CNBC zegt John Frank van investeerder Invesco dat het rendement op techaandelen nu ruim 1 procent hoger is dan dat op Amerikaans staatspapier. In 2000 lag het rendement van de dotcom-fondsen juist 5 procent onder dat van staatsobligaties.

Volledig scherm Facebook-oprichter Marc Zuckerberg, hier met de Indiaase president Narendra Modi. © AP

Dat rendement komt ook ergens vandaan, natuurlijk. Van Facebook bijvoorbeeld, dat alleen in het eerste kwartaal al een winst van bijna 3 miljard euro binnenharkte, op een omzet van minder dan 8 miljard euro. Of Google-moeder Alphabet, dat in dezelfde periode ruim 5 miljard winst maakte op een omzet van rond de 22 miljard euro. ,,De bedrijfsmodellen van de grote techbedrijven behoren tot de besten die we ooit zagen”, zegt een andere analist. ,,Deze platformen hebben weinig bezittingen en groeien snel door netwerkeffecten.”

Een factor die de aandelen van techbedrijven nog eens extra aantrekkelijk maakt, is het uitblijven van serieuze economische plannen van Donald Trump, bijvoorbeeld op het terrein van infrastructuur. Bij zijn aantreden werd daar veel van verwacht, maar zes maanden later is er nog niet veel gebeurd. Investeerders steken hun geld daarom liever in bedrijven die rendement leveren.