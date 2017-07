Dekkingsgraad pensioenfondsen kruipt langzaam omhoog

'De dekkingsgraad kruipt langzaam verder omhoog en dat is op zich positief', zegt voorzitter Corien Wortmann-Kool van ambtenarenfonds ABP. 'Toch verwachten we dat we de pensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks kunnen verhogen met de inflatie. Ook de kans op verlaging van de pensioenen blijft de komende jaren aanwezig.'



Bij zorgfonds PFZW is het verhaal min of meer hetzelfde: 'Ten opzichte van het eerder dit jaar ingediende herstelplan lopen we iets voor op de geplande verbetering van de dekkingsgraad. We hebben echter nog een lange weg te gaan', aldus PFZW-directeur Peter Borgdorff.