Deurwaarder komt niet alleen meer in arme wijken

Gerechtsdeurwaarders gaan jaarlijks zo'n 3,5 miljoen keer langs de deuren voor een openstaande rekening. Ze zien een hoop ellende achter de voordeur, maar tijd om mensen te helpen is er nauwelijks. Gerechtsdeurwaarder Paul Otter bezoekt wel 60 tot 80 huizen per dag, maar dat gaat niet altijd even soepel omdat mensen vaak niet thuis zijn. Hij pleit dan ook voor een uitbreiding van de werktijden en extra bevoegdheden.