Deze 46-jarige man uit Zwolle is de hoogste Nederlander én LHBT'er bij Google

Naast hoogst geplaatste Nederlander is Dijk ook de hoogste gay bij Google. Hij zit in de speciale LHBT-werkgroep van het bedrijf. ,,Als er iets in Google aangekaart moet worden, voer ik het woord,” zegt hij. Niet dat zoiets vaak nodig is. ,,Google hecht zeer aan diversiteit, dat zit in de cultuur.” Hij is verantwoordelijk is voor de eerste wereldwijde LHBT-advertentie van het bedrijf, vertelt hij met gepaste trots. Hoewel hij een huis in Amsterdam bezit en vandaag de Gaypride zal bezoeken, ziet Dijk zich niet meer voorgoed teruggaan. Hij maakt zich zorgen over de afnemende (homo)tolerantie in Nederland. ,,In San Francisco en dit deel van Californië voel ik me comfortabeler om hand in hand te lopen dan in Amsterdam.” Om even later te nuanceren: ,,Uiteraard kan ik binnen Californië honderd mijl reizen en dan is de homoacceptatie stukken minder.”



GRATIS M&M's

Eén van Google’s befaamde arbeidsvoorwaarden zijn gratis M&M’s. Hoewel die nog steeds overal te vinden zijn, zitten de chocolaatjes tegenwoordig in afgesloten verpakkingen. Toen de consumptie de spuigaten begon uit te lopen, werd in 2013 een speciale commissie opgetuigd. De werkgroep met oa gedragswetenschappers besloot de lekkernij minder zichtbaar neer te leggen. Gezond eten werd prominent op de voorgrond geplaatst. Het resultaat van 'Project M&M' is spectaculair. Alleen in het New Yorkse filiaal consumeerden de 2.000 Google-medewerkers binnen twee maanden al 3,1 miljoen minder calorieën.