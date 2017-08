Deze eigenschappen maken je de perfecte collega

Betrouwbaarheid is veruit de meest gewaardeerde eigenschap op de werkvloer. Zo'n 86 procent stoort zich aan collega's die afspraken niet nakomen. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van een online skillsexpert, onder ruim 1.000 kantoormedewerkers in Nederland.

Op de vraag aan welke eigenschappen de ideale collega moet voldoen is de top 5 als volgt: betrouwbaar, behulpzaam, talentvol, vrolijk en aardig. Eigenschappen die veel minder vaak worden genoemd zijn: slim, zelfverzekerd en bescheiden.

In de huidige samenwerking met collega's kunnen nog wel wat dingen verbeterd worden. Zo zegt 37 procent dat er beter geluisterd moet worden naar elkaar, en 36 procent vindt dat je elkaar gewoon moet aanspreken op gedrag dat anders of beter kan. 33 procent vindt dat er niet genoeg waardering wordt uitgesproken.

Roddelcultuur

Niet zelden wordt over het gedrag van collega's achter elkaars rug om geklaagd. Slechts 23 procent ontkent dat er sprake is van een roddelcultuur op de werkvloer, tegenover 45 procent van de Nederlandse werknemers die dit fenomeen wel herkent. 31 procent durft zich er niet over uit te laten. Binnen de overheid en in het openbaar bestuur wordt het meest geroddeld. In de bouw en industrie het minst.

Maar waar wordt dan precies over geklaagd? Respondenten mochten meerdere antwoorden geven op de vraag wat ze storend vinden aan hun collega's. Met stip op één staat het niet nakomen van afspraken (86 procent), gevolgd door het niet hebben van inlevingsvermogen (73 procent). Even irritant is het feit dat collega's niet tegen kritiek kunnen. Denk voortaan ook twee keer na voordat je hele lange verhalen ophangt, want te lang doorpraten valt niet in goede aarde (69 procent). Maar wees ook niet te kortaf, want dat vindt 63 procent een grote ergernis. Met de deur in huis vallen is misschien wel de beste manier, want slechts 34 procent vindt dat storend.