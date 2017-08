Duitse technicus zorgt op topconcours voor correcte cijfers

De voorliefde voor paarden is er bij Eichenauer dan ook niet van jongs af aan ingeslepen, zoals bij de aanwezige toeschouwers, ruiters en amazones. ,,Ik hield altijd wel van paarden, maar dan op mijn bord. Het liefst met een beetje bacon erbij'' zegt de Duitser uit Keulen lachend. ,,Je moet mijn moeders paardenrollade eens proberen. Die is heerlijk.'' Er klinkt gemompel uit Eichenauers portofoon. Een botsing op de piste voor talentvolle springpaarden. Hij snelt zich naar beneden.



Rond die piste staan en zitten toeschouwers die hier wel speciaal voor de paarden zijn. Bijvoorbeeld drie bejaarde Belgen uit Poppel. Zwijgend zitten de mannen naast de baan, pen en papier in de aanslag. Alle strafpunten worden genoteerd. ,,We zijn opgegroeid met paarden'', zegt een van hen. ,,Toen we jong waren sprongen we zelf ook", zegt zijn maat. ,,Maar we gebruikten de dieren vooral om de ploeg te trekken", vult de derde aan.



De liefde voor de dieren zit diep bij de drie. En dat geldt eigenlijk toch ook wel voor Eichenauer geeft hij toe als hij terug op zijn toren staat. Vooral het springen vindt hij mooi. ,,Als zo'n dier vlak langs de rand rent, hoor je hem hijgen. Dat vind ik prachtig'', zegt Eichenauer.