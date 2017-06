Duurzaam diervoer: twee voetbalvelden vol met larven

Nog nergens ter wereld worden op deze schaal larven en insecten gekweekt. De nieuwbouw in Den Bosch en de verdere (internationale) groei is mogelijk, omdat Protix er deze week in slaagde om 45 miljoen euro op te halen bij diverse investeerders. Het geld komt van de Utrechtse Investeringsmaatschappij Aqua-Spark, Rabobank, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en diverse privé-investeerders.



Met name de BOM, dat vrijwel vanaf het begin investeert in Protix, dicht het bedrijf veel kansen toe. Rik Posthumus, investment manager agrofood bij de BOM, zegt dat het bedrijf vanwege de hoge technologische kennis en vaardigheden enorm veel potentie heeft. Hij wijst erop dat het bedrijf een mooie staat van dienst heeft en een goede hand van kiezen in strategische partners, zoals het Zwitserse familiebedrijf Buhler.



Miriam Dragstra, directeur van BOM Capital, roemt Protix en het management omdat het 'wil leren en ontwikkelen'. ,,Veel startende bedrijven blijven hangen in de technologie. Dat is bij Protix zeker niet het geval. Zij slagen er ook in om andere afzetmarkten aan te boren." Hoeveel de BOM investeert in de nieuwe fabriek van Protix, wordt overigens niet bekendgemaakt.