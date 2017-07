EasyJet zoekt 1200 nieuwe stewards en stewardessen

Akzo nog steeds overhoop met Elliott

9:45 AkzoNobel blijft in de clinch liggen met zijn grootste aandeelhouder Elliott Advisors omdat het verf- en chemieconcern een aantal belangrijke eisen over een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Elliott aan de kant schuift. Zo zal niet gestemd kunnen worden over het ontslag van president-commissaris Antony Burgmans en kunnen aandeelhouders geen agendapunten aanvoeren.