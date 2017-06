Een nieuwe crisis? 'Onwaarschijnlijk, want banken zijn sterker dan ooit'

Interview 'Het boeit de reiziger niet wie schuldig is: ik ben het gezicht'

18:00 Schipholbaas Jos Nijhuis kreeg het fors te verduren na de chaos op zijn luchthaven in de meivakantie. De KLM, medeschuldig aan de wanorde, vond in hem een kop van Jut. ,,Of dat correct is? Die discussie wil ik niet aan."