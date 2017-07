Enkeltje Barcelona tot middernacht minder dan 15 euro

Vlieg­maat­schap­pij­en wapenen zich tegen Brexit

19:07 Vliegmaatschappijen wapenen zich tegen de gevolgen van de Brexit, nu een akkoord over het luchtruim op zich laat wachten. Zo richt easyJet een zustermaatschappij op in Wenen en dreigt Ryanair zelfs al haar vliegtuigen uit Engeland weg te halen. ,,Er is mogelijk niet genoeg tijd of goede wil om tot een vervangende deal te komen.”