Expedia-topman moet puinhoop bij Uber opruimen

Dara Khosrowshahi wordt de nieuwe topman van de door schandalen geplaagde taxidienst Uber. Hij stapt over van reisbedrijf Expedia, waar hij twaalf jaar de leiding had. Hij zal de puinhopen moeten opruimen die achterblijft na het vertrek van Travis Kalanick.

Een woordvoerder van Uber bevestigt dat er een nieuwe topman is gekozen, maar wil niet zeggen dat het Khosrowshahi is.

Onder leiding van de Iraanse Amerikaan stoomde Expedia, het grootste reisbedrijf van de VS, verder op. De omzet verviervoudigde tot 8,7 miljard dollar in 2016. Bij Expedia was het de taak van Khosrowshahi om de toenemende concurrentie van nieuwe platformen als Airbnb voor te blijven. Bij Uber krijgt hij juist de leiding over zo’n platform, dat als nieuwkomer de bestaande markt flink opschudt.

De 48-jarige Khosrowshahi krijgt te maken met een innovatief bedrijf dat door ceo Travis Kalanick in chaos werd achtergelaten. Deze medeoprichter van Uber, die onder meer in het nieuws kwam na een woede-uitbarsting tegen een van zijn eigen Uber-chauffeurs, stapte onder zware druk op omdat grote aandeelhouders het niet meer met hem zagen zitten. Hij was toen al voor onbepaalde tijd met verlof gestuurd. Onder zijn bewind raakte het bedrijf in opspraak door beschuldigingen van diefstal van bedrijfsgeheimen bij Google-zusterbedrijf Waymo en van seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer. Die imagoschade zal weggepoetst moeten worden. Ook zal de nieuwe topman moeten werken aan een betere relatie met de investeerders.

Ook Jeff Immelt was in de race voor de toppositie bij Uber. De voormalige baas van het industriële conglomeraat General Electric (GE) haakte afgelopen weekeinde al af. Ook Meg Whitman, de huidige bestuursvoorzitter van Hewlett Packard Enterprise (HPE), werd genoemd. Zij koos uiteindelijk voor HPE.

Als 9-jarige kwam Khosrowshahi uit Iran met zijn ouders naar Amerika. Tegen die achtergrond is het niet verwonderlijk dat hij, in tegenstelling tot zijn voorganger, uitgesproken kritisch is over de Amerikaanse president Donald Trump. Waar zijn voorganger Kalanick tot recent aanschoof in Trumps adviesraad voor ceo’s is Khosrowshahi duidelijk in zijn afkeur. Zo steunde zijn bedrijf Expedia de juridische strijd tegen Trumps inreisverbod voor mensen uit moslimlanden.