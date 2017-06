'Facebook lanceert binnenkort eigen series'

Amerikaanse krant The Wall Street Journal schrijft dat de socialemediagigant veel geld over heeft voor het eigen videoaanbod: er zou tot drie miljoen dollar (zo'n 2,7 miljoen euro) beschikbaar zijn per aflevering. Facebook is volgens de krant druk in gesprek met grote Hollywood-producten. Al aan het eind van deze zomer moeten de eerste series te zien zijn, eind deze maand worden de plannen naar verluidt onthuld.



Nieuwssite Bloomberg berichtte eerder dat het reality-programma Last State Standing en een tweede seizoen van de voormalige MTV-komedie Loosely Exactly Nicole de eerste releases zouden zijn. Er zouden verder al twintig series klaarliggen, die ook snel aangekondigd worden.



Youtube en Snapchat zijn belangrijke concurrenten van Facebook die ook met series komen. Het videoplatform had al betaalde varianten, maar komt nu met gratis content, die wordt ingeleid met reclame. Comedian Kevin Hart gaat bijvoorbeeld wekelijks in What the fit? een fitnesstrend testen met beroemdheden. Snap gaat samenwerken met onder meer Disney en zal series en documentaires, animatiefilms en nieuwsprogramma's maken - allemaal van rond de vijf minuten.