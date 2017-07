Franse stad Nantes wil ‘Groupon-woonverzekering’ voor armen

Een woonverzekering tegen brand of overstroming te duur? Voor de allerarmsten van de Franse stad Nantes springt de gemeente in de bres. Het stadsbestuur wil namens hen onderhandelen om hen een verzekering à la Groupon aan te bieden.

Groupon, wie heeft er niet eens een avondje sushi, dagje sauna of autowasbeurt gekocht? Groupon - een samentrekking van group en coupon - koopt in diverse landen producten, diensten en leuke uitstapjes groots in en probeert die vervolgens via internet met aansprekende korting aan een brede doelgroep te slijten.

Nu wordt er dus door het stadsbestuur van Nantes onderhandeld met verzekeraars. In oktober moet er een aanbod liggen voor een woonverzekering, die bijna 4.000 van de armste inwoners van de stad voor een schappelijke ‘Groupon-prijs’ kunnen afnemen. Alleen op die manier wordt zo’n woonverzekering bereikbaar voor deze doelgroep. De verzekering vergoedt een minimum aan schade, veroorzaakt door bijvoorbeeld brand of wateroverlast, behalve als het je eigen schuld is.

Nieuwe doelgroep

Volgens schattingen zou een kleine 10 procent van de totaal 4 miljoen Fransen in de sociale huursector geen woonverzekering hebben. Volgens Abassia Hakem, volksvertegenwoordiger namens de Parti Socialiste in Nantes, is zo’n verzekering een van de eerste dingen waarop mensen bezuinigen bij financiële nood.