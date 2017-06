'Goedmakertje VW in dieselschandaal volstrekt onvoldoende'

De Consumentenbond wijst verder op eerdere afspraken die met Volkswagen zijn gemaakt over de verwijdering van de sjoemelsoftware die werd gebruikt om de autoriteiten om de tuin te leiden. Die ingreep zou geen gevolgen mogen hebben voor brandstofverbruik, rijgedrag of prestaties van de auto.



,,Wij krijgen de laatste tijd meerdere signalen dat die update echter wel degelijk problemen oplevert'', aldus Combée. ,,In dat geval is Volkswagen nu ook al juridisch verplicht om dit kosteloos te repareren.'' De Consumentenbond heeft een meldpunt waar autobezitters terechtkunnen als zij na de aanpassing van hun Volkswagen ook problemen ondervinden.