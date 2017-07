Grolsch verdreven uit Johan Cruyff Arena door Heineken

ENSCHEDE - Na twintig jaar komt er een einde aan het monopolie van Grolsch in de Amsterdamse Johan Cruyff Arena. Heineken krijgt vanaf augustus het recht op de bierverkoop in het stadion.

Volgens woordvoerder Koert van 't Hof wilde Grolsch het contract wel verlengen, maar liepen de onderhandelingen vooral stuk op de verschilende merken die Grolsch wilde schenken in Amsterdam. "Toen we twintig jaar geleden begonnen in de Arena wilden we vooral ons hoofdmerk Grolsch meer zichtbaar maken. Maar we hebben nu een hele reeks aan speciaalbieren, Kornuit, binnenkort introduceren we Asahi Super Dry. We wilden ruimte voor al die merken maar de mogelijkheden daarvoor bleken onvoldoende. Dus gaan we dat op een andere manier doen."

Speciaalbieren

In de Arena worden jaarlijks zeker 1,5 miljoen biertjes verkocht. Het alleenrecht om die te mogen tappen kost veel geld. Van 't Hof wil niet zeggen of de opbrengsten voor Grolsch groter waren dan de kosten. "Maar de verkoop in de Arena heeft ons de afgelopen jaren in elk geval qua zichtbaarheid veel gebracht. Dat is nu niet in één keer weg, want we zitten nog op veel andere mooie locaties."

Het contract van Heineken loopt tot 2027. De Amsterdamse brouwerij gaat zowel het eigen bier als dat van dochters Brand en Desperados en Amstel Radler schenken. Ook het alcoholvrije Heineken 0.0 en cider Apple Bandit komt in de Arena beschikbaar.

Ook zal Heineken Experience de rondleidingen door het stadion stroomlijnen. ,,En we hopen met Heineken evenementen te gaan organiseren", zegt Hidde Salverda van Amsterdam Arena.

De bierinstallatie − ruim vijftig biertanks en vijf kilometer bierleidingen − wordt overgenomen van Grolsch. De komende tijd worden alle horecapunten verbouwd.

Evenaren

Grolsch had het recht om het Heinekenbod te evenaren, maar maakte daar geen gebruik van. De brouwer is sinds vorig jaar in Japanse handen en heeft de marketingmiljoenen nodig voor de promotie van diens bieren in Nederland.

Tot nu toe was 'het grootste café van Amsterdam' in handen van Grolsch, dat de Arena al in 1991 wegkaapte bij Heineken door als allereerste bedrijf te tekenen als 'founder' van de toen nog prille stadionplannen.

Dat gaf Grolsch in 1996 het eerste recht om ook bier te schenken in de Arena, wat de toen zelfstandige brouwer ook meteen deed. Dat leidde tot aanhoudende ophef onder Ajaxfans − vanwege de herkomst van de brouwer en diens steun aan destijds zowel FC Twente als PSV. In 2006 werd het contract nog eens verlengd.

Ruzie

Het stadioncontract leidde ook regelmatig tot publicitaire ruzie met Heineken. Ook moest Grolsch regelmatig tijdelijk het veld ruimen bij wedstrijden van Oranje, de Champions League en Europa League die evenals evenementen van ID&T, Alda en Mojo door het Heinekenconcern worden gesponsord.