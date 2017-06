Grootbedrijf blijft favoriete werkgever

De afgelopen vijf jaar stond Philips steeds op de derde plaats in het Intermediair Imago Onderzoek onder 4.000 hoogopgeleiden. Dit jaar is de producent van medische apparatuur de winnaar. ,,Het is vaak stuivertje wisselen in de top”, zegt Intermediair-onderzoeker Garikai van Weydom.



,,Ik vind het fascinerend om te zien dat dezelfde bedrijven elk jaar hoog staan, terwijl ze vrijwel allemaal krimpen”, zegt Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg. ,,Door reorganisaties verdwijnen banen, maar hun imago als werkgever blijft goed. Voor meer banen met meer verantwoordelijkheid kun je beter bij het midden- en kleinbedrijf terecht.”