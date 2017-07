Het gaat nog beter met de makelaar

Panama Papers ontmaskeren 683 Nederlandse be­las­ting­ont­dui­kers

15:33 Nederland heeft 'een paar honderd Nederlandse' betrokkenen aangetroffen in de zogeheten Panama Papers. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vandaag op een hoorzitting in het Europees Parlement. De Panama Papers zijn in mei 2016 uitgelekte documenten over wereldwijde belastingontwijking en -ontduiking via belastingparadijzen als Panama.