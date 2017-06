Hippe merken veroveren supermarkt ten koste van 'ouderwetse' A-merken

Zoals de Eindhovense slager Theo Beerens. Zijn Berliner worst ligt sinds kort onder de naam 'Streeckgenoten' bij 135 Brabantse AH- filialen. In tegenstelling tot sportdrankjesmaker Joris Pals en de andere deelnemers aan de pitchwedstrijd stond de slager niet meteen te springen om zijn ambachtelijke, prijswinnende worst uit te leveren aan de grootgrutter.



,,Albert Heijn is toch mijn grootste concurrent. Het meeste vlees wordt in supermarkten verkocht. Daar kun je tegen vechten. Maar if you can't beat them, join them. Die samenwerking bevalt goed. ,,Mijn winkel trekt nu meer klanten. Mensen die mijn worst in de supermarkt hebben gezien, lopen nu ook eens binnen in de slagerij.''



Bob van Oosterhout (28) won met zijn Kaas in 't Bakkie AH's vorige Product Pitch. Dat was de doorbraak voor zijn potjes biologische kaasfondue, zegt de ondernemer die begon met een foodtruck op festivals. ,,Kaas in 't Bakkie werd vrij snel opgenomen bij biologische groothandels. Maar om levensvatbaar te zijn heb je toch meer schaalgrootte nodig. Nu haal ik in twee weken de omzet die ik daarvoor in een jaar boekte.''