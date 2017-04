Honderden hoogzwangere koeien naar slacht

Dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals, die de cijfers opvroeg via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB), maakt zich grote zorgen. ,,Momenteel worden tienduizenden extra koeien geslacht om de veestapel in te krimpen. Daar zullen meer hoogdrachtige koeien tussen zitten. Deze aantallen kun je niet afdoen als incident.'' De veehouders en handelaren die de dieren hadden aangeleverd, ontkenden te weten dat ze drachtig waren. Zorgelijk, stelt Margreet Steendijk van Eyes on Animals. Zij vreest dat het werkelijke aantal drachtige koeien dat wordt geslacht veel hoger ligt. ,,Niet van elk geval zal immers melding worden gemaakt. Wij hebben grote moeite met het idee dat kalveren in het slachthuis komen te overlijden. Ze stikken nadat ze uit de dode moederkoe worden gehaald. Dat kan wel twintig minuten duren.''

Record

De afgelopen weken is een recordaantal koeien geslacht. Zo'n 500 melkveehouders met totaal meer dan 40.000 dieren hebben subsidie gekregen om met hun bedrijf te stoppen. Per koe die ze naar de slacht brengen of naar het buitenland exporteren ontvangen ze 1.200 euro. Die regeling is ingesteld om het mestoverschot van de melkveesector in te perken. Boeren die doorgaan met hun bedrijf moeten hun veestapel in veel gevallen inkrimpen.



Vanwege de snelheid waarmee dat moet gebeuren, zullen ook veel drachtige koeien worden afgevoerd, waarschuwde het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) eerder al. Omdat een koe jaarlijks moet kalveren om de melkproductie op gang te houden, is in een gemiddelde stal 80 procent van de melkkoeien drachtig.