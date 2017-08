Iedereen aan de bitcoin (en niemand snapt 'm)

De bitcoin is ook een betaalmiddel, maar daarvoor wordt ie nog steeds amper gebruikt, ondanks de populariteit van de munt. Caroline de Konink, eigenaresse van bed en breakfast De Wadloper in het Friese Moddergat, biedt haar klanten nu vier jaar de gelegenheid. Niemand maakte er gebruik van. ,,Ik snap het wel hoor, zeker nu de koers zo hard stijgt. Dan zou ik ze zelf ook houden.”



Misschien een betere graadmeter: Thuisbezorgd.nl, dat sinds 2013 bitcoins accepteert. ,,Als er één doelgroep is waarvan je verwacht dat ze met bitcoins betalen, zijn het onze klanten wel”, zegt woordvoerder Joris Wilton. ,,Maar het aantal bitcoin-betalingen is niet toegenomen. Hoeveel het er precies zijn kan ik niet zeggen, maar het ligt ruim onder de 1 procent van het totaal. Een kleine groep mensen vindt het heel leuk, maar dat zijn echt de gamers.”



Ook criminelen worden vaak genoemd als gebruikers, omdat de bitcoin geen sporen achterlaat. Verder lijdt de bitcoin als betaalmiddel een marginaal bestaan. In het recent verschenen jaarverslag van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer komt het woord bitcoin niet eens voor, de woorden blockchain en cryptocurrency evenmin.



Een ordinaire belegging, dat is het momenteel. Iedereen hoopt de zilvervloot binnen te halen. De bitcoin is al lang niet meer de enige optie, in de loop der jaren is de familie van digitale munten razendsnel uitgebreid. Dat is ook in de groepsapp doorgedrongen. ,, Ik heb ruim 13.000 reddcoins”, zegt een andere vriend. ,,Guldens, safecoin en digibyte heb ik ook. En ripple en ardor schijnen ook wel wat te zijn.”



Alle alternatieve munten, de ene nog obscuurder dan de andere, herbergen de belofte van snel rendement, dankzij het succes van de grote broer. Maar of het ook gaat gebeuren? ,,Ik ben zeer kritisch op al die andere munten”, zegt Stevens. ,,Vaak voegen ze helemaal niks toe. Iedereen wil gebruik maken van de hype.”