Kamp: 1 miljard extra nodig voor economie

InnovatieOm de Nederlandse economie echt toekomstbestendig te maken, moet een nieuw kabinet minstens 1 miljard euro extra in onderzoek en innovatie steken. Ook moet Schiphol verder kunnen groeien. Dat zegt minister Henk Kamp in een interview met het AD.

In een nieuwe evaluatie die de VVD-bewindsman vandaag naar de Tweede Kamer stuurt, stelt het Kabinet dat het zogenaamde topsectorenbeleid grotendeels geslaagd is. Twee van de drie gestelde doelen zijn behaald, concludeert onderzoeksbureau Dialogic: de Nederlandse economie staat vierde in de prestigieuze beste economieën-ranking van het World Economic Forum (doel was terug naar een top vijf notering).



Ook is het gelukt om bedrijven en kennisinstellingen ruim 800 miljoen te laten investerende in innovatie, waarvan veertig procent door het bedrijfsleven (opbrengst vorig jaar bedroeg een miljard euro, waarvan 48 procent door de private sector.



Nog niet gelukt is het om 2,5 procent van het bruto nationaal inkomen aan onderzoek en ontwikkeling te besteden. Hier blijft ons land op 2 procent steken. Ter vergelijking: Duitsland spendeert ruim 2,9 procent aan R&D.



Om die doelstelling van 2,5 procent per 2020 te halen is veel geld nodig, zegt Kamp. ,,Ik verwacht dat er zeker 1 miljard euro voor nodig is van de overheid, structureel, en vier tot vijf miljard van het bedrijfsleven." Volgens de bewindsman liggen er risico's voor de economie als het percentage 2 procent blijft. ,,Meer innovatie is nodig voor economische groei en werkgelegenheid."

Kamp beklemtoont geen claim bij een nieuw Kabinet neer te willen leggen, het is slechts een advies. Zijn EZ-begroting zal in september 'beleidsarm' zijn, garandeert de VVD'er. ,,Dat is de essentie van een demissionair Kabinet. Ik kan wel 300 miljoen voor dit en dat vragen, maar dat zou nieuw beleid vormen."

Toch is Kamp vooral tevreden over het topsectorenbeleid, dat er naar streeft bedrijven met universiteiten en instituten te laten samenwerken. ,,Nederland telt veel excellente universiteiten en instituten zoals TNO, ECN en Deltares. Ondernemers weten die echter moeilijk te vinden, terwijl ze een enorme meerwaarde bieden."



,,Door ze via het topsectorenbeleid samen te werken kunnen ze meer en sneller nieuwe producten en diensten aanbieden." Voor elke euro die bedrijven door deze samenwerking investeren plust Economische Zaken 25 cent bij.



Het topsectorenbeleid stamt uit 2010 en komt uit de koker van Kamps voorganger Maxime Verhagen. Negen gebieden dragen inmiddels het predicaat: Water; Agri & food; creatieve industrie; High Tech; Logistiek; Tuinbouw & uitgangsmaterialen; Life sciences & gezondheid; Chemie; Energie.

Een andere essentieel punt is verdere groei van luchthaven Schiphol tot boven de maximale 500.000 vliegbewegingen per jaar, zegt Kamp. ,,Schiphol is ongelooflijk belangrijk voor onze concurrentiekracht," zegt Kamp. Hij wijst op de 322 directe bestemmingen waarmee de luchthaven nummer drie en straks misschien nummer twee één in Europa is. ,,Die hub-functie is een belangrijke factor dat zoveel bedrijven voor Nederland als vestigingsland kiezen."



Hij verwacht dat een nieuw kabinet een compromis bereikt. ,,In een druk land met 17 miljoen mensen is het altijd een belangenafweging, maar het is verstandig dat de vakantievluchten naar Lelystad kunnen verhuizen, terwijl ook vliegveld Eindhoven een deel van de drukte kan opvangen. Dan kan Schiphol verder groeien."

Hoewel Kamp en EZ het topsectorenbeleid succesvol noemen, zijn de meningen over de effecten verdeeld. Dit voorjaar wees het Rathenau Instituut er fijntjes op dat het kabinet tegelijk met het topsectorenbeleid 100 miljoen euro bezuinigde op wetenschappelijke onderzoeksinstituten. Verder mist er een nulmeting, stelde hoogleraar economie Pieter Gautier vorig jaar in NRC. Gautier wijst er op dat de sectoren die in 2010 als top zijn aangemerkt die verkiezing verdienden doordat ze al excellent zijn. Vraag is of ze ook niet zonder het duwtje in de rug van Kamp flink gegroeid zouden zijn.

Ander kritiekpunt komt van adviesorgaan AWTI en luidt dat de topsectoren vooral het belang van de gevestigde orde dienen en nieuwkomers weinig kans op toegang bieden. Zelf wuift Kamp de bezwaren weg. ,,De kritiek van het Rathenau Instituut zie ik in het kader van de kabinetsformatie. Iedereen wil graag meer geld." Het ontbreken van de nulmeting is jammer, zegt hij, ,,maar we proberen alles zo effectief mogelijk te meten." Hij wijst op de nieuwe onderzoeksmethodiek die het ministerie daarvoor heeft laten ontwikkelen samen met de Harvard Kennedy School voor publiek beleid.