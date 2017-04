Kamp wil Unilever in Nederland houden

Unilever wil af van zijn dubbele, Brits-Nederlandse nationaliteit. Een verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk ligt daardoor voor de hand. Maar Kamp wil het liefst dat het bedrijf in Nederland blijft. ,,Ik spreek natuurlijk met Polman'', zegt Kamp. ,,Ook de minister-president spreekt met hem. Het is denkbaar dat het een Brits bedrijf wordt. Maar het is ook denkbaar dat het een Nederlands bedrijf wordt.''



,,Groot-Brittannië heeft natuurlijk een probleem omdat ze uit de Europese Unie stappen'', zegt Kamp. Hij noemt dat een argument voor Nederland. ,,Ik denk dat het heel nuttig is om de voordelen voor Nederland, ook voor Unilever, in beeld te brengen. Daar zullen we de komende tijd zeker mee doorgaan.''