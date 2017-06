Kleine bedrijven staan te springen om personeel

Niet alleen in bedrijven in de ict en de bouw is dit aan de orde. Ook in andere sectoren kampen ze met dit probleem. Sterker: in de horeca en de industrie is de behoefte aan arbeidskrachten groter dan in de bouw. In de horeca zegt 11,3 procent van de werkgevers te weinig personeel te hebben, in de industrie is dat 9,9 procent. In de bouw komt het uit op 7,6 procent.