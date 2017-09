KLM-baas: 'Prijsvechters moeten ruimte inleveren op Schiphol'

Wat voor KLM goed is, is voor Nederland goed, stelt hij. ,,Een eerste vlucht naar Bangalore voegt meer toe dan de zoveelste naar Barcelona. Dat zal iedere luchtvaarteconoom met me eens zijn. Voor buitenlandse ondernemingen is bereikbaarheid een belangrijke reden zich in Amsterdam te vestigen. Bedrijven als het Chinese Huawei of het Japanse Yamaha zetten hier hun Europese hoofdkantoor neer, omdat ze vanaf Schiphol de hele wereld kunnen bereiken."