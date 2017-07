'Koopjes outletcentra te mooi om waar te zijn'

'Outletcentra kannibaliseren elkaar'

De geplande en bestaande outletcentra mikken samen op meer dan 20 miljoen bezoekers per jaar. Dat is ongeloofwaardig, stelt winkeliersorganisatie INretail. ,,Het kannibaliserende effect zal enorm zijn'', zegt woordvoerder Paul te Grotenhuis van de brancheorganisatie. In Zevenaar, Halfweg en Zoetermeer moeten komende jaren nieuwe outletwinkelcentra verrijzen. Die hopen het succes te evenaren van de drie bestaandefactory outlets in Roermond, Lelystad (Bataviastad) en Roosendaal (Rosada). De drie nieuwkomers rekenen zich echter te rijk met hun plannen, volgens de brancheorganisatie van winkeliers. ,,De outlets gaan ervan uit dat mensen bereid zijn een uur naar een outlet te rijden. Dan tellen de inwoners van een aantal regio's echter vijf keer mee, voor vijf verschillende outlets'', zegt Te Grotenhuis. Projectontwikkelaar Provast wil in het centrum van Zoetermeer de Holland Outlet Mall bouwen. Die moet tegenwicht gaan bieden aan The Mall of the Netherlands, een fikse uitbreiding van het bestaande winkelcentrum Leidsenhage in buurgemeente Leidschendam-Voorburg. De Holland Outlet Mall mikt op 5 tot 7 miljoen bezoekers per jaar.